Funerali, Taffo apre a Torino: "Ci vediamo il più tardi possibile"

"Grazie a tutti voi stiamo aprendo anche a Milano, Torino, Bologna, Ancona e Castel San Pietro Terme. Ci vediamo il più tardi possibile". E' con questo breve messaggio, arricchito come sempre da una pennellata di dissacrante ironia, che le onoranze funebri Taffo hanno annunciato sui social la prossima apertura di una sede, tra le altre, anche a Torino.

Non che l'inaugurazione di una sede di un'azienda di onoranze funebri sia attesa con particolare interesse, ma il caso di Taffo è differente. E lo è perché ha saputo creare una comunicazione divertente e ironica che negli anni è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica, prima con la cartellonistica e poi con i social, tanto da aver raggiunto, oggi, migliaia di followers. Ma non solo: il "caso Taffo" viene studiato nelle Università ed è riferimento per chiunque, almeno in Italia, si avvicini al marketing e alla comunicazione.

Ecco dunque l'annuncio rilanciato oggi su Facebook nella pagina ufficiale Taffo Funeral Services. Con quel "Ci vediamo più tardi possibile" che racconta al meglio il sarcasmo dell'azienda. Ma non finisce lì: insieme al messaggio c'è infatti anche un video che invita gli interessati ad aprire un franchising e spiega i vantaggi di lavorare con Taffo. L'inizio? "Entra anche tu in un mercato che non muore mai". E c'è poco altro da aggiungere.