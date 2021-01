La festa di compleanno in tempo di Covid finisce con l'arrivo della polizia: multati in sette

Tutti i partecipanti alla festa versavano in un palese stato di ubriachezza

Si sono trovati a casa di un amico per festeggiare il suo compleanno. Violando il coprifuoco, oltre alle norme anti-Covid. Per questo, la polizia è intervenuta, sanzionandoli tutti. Il festeggiato è stato poi anche denunciato per aver minacciato i poliziotti.

E' successo domenica sera in zona Santa Rita. I poliziotti se ne sono accorti grazie a una segnalazione sull’applicazione “YouPol”, che indicava lo svolgimento di una presunta festa privata in un appartamento. Gli agenti hanno immediatamente raggiunto l'indirizzo indicato, sentendo già dalla strada schiamazzi e musica ad alto volume. Giunti dinanzi la porta dell'alloggio, hanno suonato il campanello, qualificandosi, ma la musica era talmente alta da coprire qualsiasi suono proveniente dall'esterno. Quando uno degli invitati si è affacciato al balcone ha notato le vetture di servizio parcheggiate sotto lo stabile e da quel momento sono passati altri minuti prima che il proprietario decidesse di aprire la porta di casa.

Una volta dentro gli agenti hanno scoperto la presenza di 7 persone, alcune nascoste nel box doccia, altre nello sgabuzzino e in un armadio a muro. Tutti versavano in un palese stato di ubriachezza. Nella cucina, riposta sul tavolo, era presente una grossa torta corredata da palloncini con la dicitura “Happy Birthday”. Il dolce era decorato con le iniziali del padrone di casa. Accanto alle cibarie, cartoni di birra, spumante e bottiglie di prosecco. L’uomo inizialmente si è rifiutato di fornire le proprie generalità, prima insultando e poi minacciando gli agenti.

L’uomo è stato denunciato per minacce, oltraggio, inosservanza dei provvedimenti disposti dalle Autorità e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale mentre gli invitati sono stati sanzionati per aver violato le disposizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico.