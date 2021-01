Grugliasco, ruba due giacche in un negozio e scappa, ma viene fermato poco dopo le casse

In particolare, a Grugliasco , i carabinieri hanno fermato uno straniero che aveva tentato di rapinare dei capi di abbigliamento da un centro commerciale. L’uomo, dopo essersi impossessato di due giacche, ha superato le casse del negozio senza pagare e ha poi aggredito la vigilanza che presidiava l’uscita riuscendo a fuggire all’esterno, ma è stato immediatamente bloccato dal pronto intervento dei militari dell’Arma.

A Nichelino, invece, è finita in manette una pregiudicata del luogo che stava scontando, in regime di arresti domiciliari, una pena definitiva per reati legati agli stupefacenti.