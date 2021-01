Giubileo Lauretano, l'aeroporto di Caselle accoglie la statua della Madonna

Torino Airport ha accolto oggi la statua della Madonna di Loreto, patrona degli aviatori e dei viaggiatori, nell'ambito delle iniziative legate al Giubileo Lauretano. L'arrivo della sacra effigie è avvenuto alle 14,15, presso il Terminal di Aviazione generale.

Ad accoglierla sottobordo Don Claudio Baima Rughet, Vicario Episcopale della Diocesi di Torino, Don Claudio Giai Gischia, Cappellano dell’Aeroporto di Torino, insieme al Direttore Aeroportuale Nord-Ovest di ENAC, Adolfo Marino, alla Presidente di Torino Airport Elisabetta Oliveri e all’Amministratore Delegato di Torino Airport Andrea Andorno, oltre ai rappresentanti degli Enti di Stato che operano presso lo scalo piemontese.

La statua è in viaggio tra gli scali italiani nell’ambito delle iniziative del Giubileo Lauretano per il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aviatori e dei viaggiatori.

Dopo un breve momento di raccoglimento e preghiera presso l’Aviazione generale, la sacra icona della Madonna di Loreto è stata esposta presso la Cappella Ecumenica al Livello superiore Partenze del Terminal Passeggeri, prima dei controlli di sicurezza, a disposizione di tutti i passeggeri in arrivo o in partenza da Torino Airport e della comunità aeroportuale. Qui sarà ospitata sino al prossimo 11 febbraio 2021.

Il Giubileo Lauretano, dedicato a tutti gli aviatori, ai viaggiatori che utilizzano il trasporto aereo, a tutti coloro che operano nel volo ed esteso a tutti i fedeli, ha avuto inizio l’8 dicembre 2019 con la cerimonia di apertura della Porta Santa al Santuario Pontificio della Santa Casa a Loreto e proseguirà sino al 10 dicembre 2021.