Truffa aggravata (online) ai danni di un disabile torinese: l'imputato rischia 5 anni ad Asti

È accusato del reato di truffa aggravata, anche ai danni di un disabile del Torinese e di un milanese residente nell'Astigiano.

L'imputato, residente in Veneto, con l'intenzione di acquistare una hand bike, messa in vendita sul sito “Subito.it” dal torinese, avrebbe poi spinto il disabile a ricaricare la sua carta di credito senza apparente motivo, con la scusa che, altrimenti, sarebbe scomparsa la videata per l'acquisto.

L'uomo, in buona fede, ha così ricaricato la propria prepagata, senza però riuscire a vendere il mezzo. L'imputato è inoltre accusato di aver truffato un milanese, residente ad Azzano d'Asti, tramite l'annuncio di vendita di un trattorino, sul portale “Kijiji”. L'acquirente avrebbe versato sul conto dell'inserzionista ben tre distinte somme di denaro, senza mai ricevere il prodotto.

La difesa, con l'avvocato Filippo Testa, sostiene che si tratti di un furto di identità digitale e che l'imputato sia in realtà un clochard, domiciliato in un centro accoglienza, che quindi non avrebbe a sua disposizione telefoni, internet e indirizzi mail. L'uomo sarebbe stato accusato di truffe simili a questa in molte altre zone d'Italia.

Oggi si è tenuta l'udienza preliminare al Tribunale di Asti, davanti al GUP Francesca Di Naro. Il pm Francesca Dentis ha chiesto il rinvio a giudizio. La difesa ha richiesto il proscioglimento, sulla scorta dell'ipotesi del furto di identità.

L'udienza è stata rinviata a luglio, davanti al giudice Roberta Dematteis. L'imputato rischia una condanna da uno a cinque anni.