Scuole guida, caos esami arretrati: “La Motorizzazione cerchi personale dalla graduatoria dell'anagrafe”

L'anagrafe tende la mano alle scuole guida torinese per risolvere il caos esami arretrati. A primo acchito può sembrare insolito, ma la proposta avanzata dal segretario provinciale di Unasca, associazione di categoria delle autoscuole, Lorenzo Forneris, è semplice: utilizzare le graduatorie di altri concorsi (come quello dell’anagrafe, appunto) per incrementare il personale della Motorizzazione e ridurre i tempi d’attesa per una patente.

D’altra parte, il 2020 è stato un anno nefasto per le scuole guida torinesi. Sono infatti 13.000 circa le persone in attesa di effettuare un esame. Una lista d’attesa piuttosto lunga, visto che per effettuare la pratica, si rischia di aspettare fino a 7 mesi. Nelle ultime settimane la situazione è leggermente migliorata, con l’invio presso le 250 autoscuole torinesi, di cui solo 180 in città, di esaminatori esterni da Cuneo e Genova. La risalita per smaltire questa coda si preannuncia però lunga.

Da qui l'idea di Forneris: scorrere la graduatoria del concorso per l’anagrafe in modo da avere personale da inserire all’interno della Motorizzazione. Una proposta accolta dall’assessore al Commercio della Città di Torino, Alberto Sacco: "Condividiamo l’istanza. Questo è uno dei tanti settori che ha sofferto per la situazione che stiamo vivendo e faremo tutto quello che si può fare per venirvi incontro". Ecco perché dal punto di vista della Giunta è arrivato il via libera alla proposta, pur avendo Sacco ricordato che la "Motorizzazione è un ente terzo che dovrà pronunciarsi su questa soluzione avanzata".

Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati che ha presentato l’ordine del giorno sulle autoscuole, ha ricordato come il foglio rosa in scadenza e l’impossibilità di effettuare l’esame o di non avere la possibilità di una seconda chance in caso di iniziale bocciatura, ha ricadute negative anche sulle opportunità occupazionali. Le nuove assunzioni della Motorizzazione potrebbero quindi arrivare da chi, oggi, spera di entrare a lavorare in anagrafe. Solo così si potrà far rimanere un settore paradossalmente rimasto a piedi, quello delle scuole guida.