Inaugurato l’anno giudiziario 2021: omaggio dei magistrati torinesi alle vittime del Covid

Una cerimonia veloce e organizzata in forma ridotta, con pochi invitati e collegamento in streaming per evitare assembramenti. Stamattina al Tribunale di Torino è stato inaugurato l’anno giudiziario 2021 in un’atmosfera quasi surreale, con i magistrati che si sono presentati senza il “tocco” (il copricapo indossato insieme alla toga nelle cerimonie ufficiali), in segno di lutto per le vittime della pandemia.

Ad aprire i pochi e brevi interventi è stato il presidente della Corte d’appello Edoardo Barelli Innocenti: “La semplificazione delle procedure e l’utilizzo degli strumenti informatici deve continuare senza interruzione - ha spiegato - perché si possano celebrare processi civili e penali a distanza, con giudici, avvocati e parti che non si trovino necessariamente nello stesso luogo ove si svolge il processo ma, spesso, molto lontano e comunque tutto ciò deve avvenire senza affievolire alcun diritto o facoltà riconosciuta dalla legge ad ogni parte processuale”.

A proposito della semplificazione del processo d’appello, Barelli Innocenti ha aggiunto. “Dopo un primo grado celebrato nel contraddittorio, il dibattimento in presenza per ogni procedimento penale di secondo grado risulta essenziale solo ove sia necessaria la riapertura dell’istruttoria, dato che negli altri casi non appare affatto un obiettivo prioritario potendosi svolgere il processo in base agli atti scritti delle parti, come stabilito dalla normativa per il periodo di emergenza, che sarebbe bene non mettere da parte dopo il superamento della pandemia”.