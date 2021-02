Attualità |

La Reale Mutua Basket Torino ce la mette tutta, ma il derby va a Biella

Ai gialloblù non bastano le super prestazioni di Diop (24 punti) e Clark (23) per trovare i due punti, dopo lo stop dovuto ai tanti positivi al Covid

Finale fatale per Torino, che al Pala Gianni Asti è costretta a cedere il passo nel derby contro Biella. I gialloblù senza Alibegovic e Pinkins e con le rotazioni ridotte all'osso, giocano un'ottima partita contro una Biella mai doma cedendo solo nel finale. CRONACA L’avvio di partita è equilibrato: Torino è precisa dall’arco con Diop, Cappelletti e Campani, Biella va a segno con Wojciechowski e Miaschi e dopo 4’ di gioco i gialloblù guidano sul 14-10. Biella prova subito ad accorciare, ma Torino attacca con ordine e difende attentamente e a 2’ dalla fine Clark segna il +5 (18-13). La rezione dei rossoblù di coach Squarcina non tarda ad arrivare e con i centri di Bertetti e Berdini il risultato si sposta sul 20-19. Sul finale i liberi di Campani chiudono il primo quarto sul 21-19. Nella seconda frazione continua il momento di Biella che passa avanti con i tiri pesanti di Pollone e Bertetti (21-25). Diop e Clark provano a metterci una pezza e con il tiro dall’arco raggiungono pareggio e vantaggio, Biella però non sta a guardare e trascinata dal nuovo arrivato Carroll rimette, prontamente, tre punti di distanza ai padroni di casa (30-33). Lo svantaggio, però, è destinato a durare poco perché col passare della partita Torino guadagna ritmo e passa nuovamente avanti: dopo il pareggio ad opera del duo Clark-Cappelletti è ancora Diop a mettere l’accento sul 36-33. Sul finale del primo tempo, il nuovo capovolgimento premia glia ospiti che chiudono i primi 20’ con un possesso di vantaggio (42-44). Nella ripresa ancora parità con le due squadre sul 50 pari dopo un paio di minuti della terza frazione. A 5’ dalla fine della terza frazione, Torino prova l’ennesimo break con Cappelletti e Bushati segnando il +6 (62-56). coach Squarcina prova a fermare il buon momento della Reale ricorrendo al time out e all’uscita dalle panchine i rossoblù accorciano prontamente fino al -3 (65-62). Dopo aver chiuso il terzo quarto 69-65, l’ultima decina si apre ancora all’insegno del parti con le due squadre che impattano dopo 5’ sul 74-74. Dopo una fase di botta e risposta Biella prova a chiudere il match volando sul +6 con il centro di Miaschi (81-87) a 1.30’ dalla fine. Torino si butta a capofitto in attacco per colmare il gap arrivando fino al -2 con i liberi di Clark, Biella, però, è brava a non perdere la concentrazione e a chiudere la partita con Carroll. Finale 85-89. Reale Mutua Basket Torino-Edilnol Biella 85-89

Torino: Bushati 4, Diop 24, Cappelleti 17, Clark 23, Penna 8, Ferro NE, Mortarino NE, Origlia NE, Cerruti NE, Toscano 2, Campani 7, Pagani. All. Cavina

Biella: Pollone 5, Miaschi 14, Wojciechowski 15, Lagana 13, Carroll 26, Vincini 7, Berdini 2, Moretti NE, Bertetti 5, Barbante 2. All. Squarcina

SM

