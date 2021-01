Piemonte in zona gialla, l'appello di Cirio: "Essere prudenti, non vanifichiamo gli sforzi fatti"

Fra poche ore il Piemonte sarà in zona gialla, ma "dobbiamo essere prudenti. Seguire le regole. Per rispetto delle vite che hanno pagato il prezzo più alto e per non vanificare ogni singolo passo avanti fatto fino ad oggi". Così, sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha fatto appello al senso di responsabilità dei piemontesi in vista dell'uscita, da domani, dalla zona arancione.

Cirio sottolinea che con il passaggio in zona gialla "potremo tornare a vivere alcune di quelle abitudini che ci sono mancate...Prendere un caffè al bar, assaporare un buon piatto al ristorante. Sarà una boccata d'ossigeno per ognuno di noi e per tantissime attività".

"Ma sappiamo quanto sacrificio è costato poter arrivare fin qui", ha sottolineato il governatore del Piemonte.