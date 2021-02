Attualità |

Basket, la Reale Mutua ritrova Albegovic e Pinkins: entrambi finalmente negativi al Covid

Ora potranno iniziare il percorso per il ritorno in campo

la Reale Mutua basket ritrova Albegovic e Pinkins: entrambi finalmente negativi al Covid

La Reale Mutua Basket Torino che gli atleti Mirza Alibegovic e Kruize Pinkins, in seguito a tampone molecolare, sono risultati negativi al Covid. I due giocatori inizieranno appena possibile il percorso per ottenere l’idoneità all’attività agonistica, il primo passo per il ritorno in campo dopo queste lunghe settimane di stop forzato.

comunicato stampa

