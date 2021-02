"La mia casa è il mio quartiere", iniziativa solidale per gli anziani di Borgo Vittoria e Pozzo Strada

La mia casa è il mio quartiere è il progetto con il quale la Cooperativa Sociale Zenith sta raccogliendo le idee e i desideri delle persone anziane che vivono nei quartieri di Borgo Vittoria e Pozzo Strada. L’obiettivo? Creare insieme delle attività che rendano il quartiere più vivo, accogliente e, soprattutto, ricco di attività pensate e gestite dalle persone anziane del territorio.

L’idea nasce da un principio importante: per creare attività e progetti realmente utili alle persone anziane è necessario partire dai bisogni e dalle idee dei diretti interessati. Inoltre, è importante che questa ricerca sociale si basi sulla vita di quartiere e sulla dimensione di vicinato: è infatti nella comunità che si possono realizzare le iniziative più significative, soprattutto (ma non solo) per chi è anziano.

Tutte le persone con almeno 65 anni residenti nei quartieri di Borgo Vittoria o Pozzo Strada possono prendere parte alla ricerca, chiamando il numero 3666711794. Telefonicamente, potranno raccontare la propria immagine del quartiere e condividere le proprie idee per il futuro. Per accogliere le risposte e dare loro una validità statistica, alle persone interessate verrà presentato un questionario, che sarà una traccia per quella che vuole essere anche una chiacchierata e un’occasione per stare insieme (benché a distanza) durante questo periodo a casa.

Per maggiori informazioni o per partecipare si può chiamare Simona Bianco, la responsabile del progetto, al numero 3666711794, oppure andare sul sito www.cooperativazenith.it.