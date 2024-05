Giochi d'acqua e attrezzature nuove alla Pellerina: come cambiano gli spazi di fronte alla piscina [FOTO]

La riqualificazione dell'area fa parte di quegli otto interventi finanziati coi fondi europei PON METRO REACT, uno per zona e realizzati su indicazioni delle stesse circoscrizioni.

Appena smetterà di piovere, di fronte alla piscina della Pellerina i bambini potranno divertirsi coi nuovissimi giochi di acqua. Cannoni, foglie e fiori per un totale di 41 attrezzature che spruzzano acqua e renderanno più fresca la calda estate torinese.

Nella Circoscrizione IV è stata individuato proprio il parco Carrara - meglio conosciuto come Pellerina - dove oltre ai giochi d'acqua sono state rinnovate le passerelle di accesso all’area e riqualificato l'edificio dismesso, che ora ospitata al suo interno i locali tecnici di servizio per i giochi. Sono stati piantumati 19 nuovi alberi, introdotte coperture e realizzati nuovi percorsi pedonali con pavimentazione permeabile.

Completano l'area nuove panchine, cestini, portabiciclette, tavoli e solarium, costituiti da pedane in doghe di legno composito. Con i fondi del PNRR, invece, sono stati rinnovati gli attrezzi ginnici - 12 nuove postazioni - posti ai lati dei viali ciclo-pedonali del parco, nell'area adiacente alla piscina.

"Sono giochi un po' diversi dal solito - ha commentato il presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re - che paiono molto belli in un'area che era poco utilizzata. È sempre più importante utilizzare i nostri parchi per sport e benessere, speriamo di vedere tanti bambini e famiglie venire qui in giornate più soleggiate".

Tresso: "Più attenzione all'ambiente"