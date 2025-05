Torino ospiterà il 73esimo congresso nazionale dei Lions: solidarietà e futuro al centro

È ormai tutto pronto per il 73esimo Congresso del Multidistretto Lions 108 Italia, organizzato quest’anno dal Lions Club Novara Ticino. L’evento, dedicato alla solidarietà, si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 maggio presso il Lingotto Fiere di Torino. Attesi oltre duemila soci da tutta Italia

Sono attesi oltre duemila soci Lions provenienti da ogni angolo del Paese, pronti a confrontarsi sul tema di studio nazionale 2025-2026, sui progetti di interesse collettivo, sulle otto sfide globali — Vista, Diabete, Fame, Ambiente, Cancro Infantile, Attività Umanitarie, Interventi in caso di disastri e Giovani — e sui traguardi raggiunti in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il congresso rappresenterà anche un momento cruciale per l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio dei Governatori italiani per l’anno sociale 2025-2026. I risultati ottenuti nell'ultimo anno

Numerosi i risultati ottenuti nel 2024, in particolare dal Distretto 108 IA1 Piemonte e Valle d'Aosta, che ha offerto assistenza a oltre 183 mila persone — un numero quasi raddoppiato rispetto ai 99.000 dell’anno precedente — e raccolto complessivamente 617.166 euro grazie a eventi benefici come tornei di golf, manifestazioni e raccolte fondi. Tra le iniziative più significative contro la fame, spiccano le Colazioni Solidali, realizzate nei quartieri torinesi per sostenere senzatetto e famiglie in difficoltà.

Tra i progetti di maggior impatto nelle zone di Novara e Santhià si segnalano la collaborazione tra sette club Lions, il successo del "Quizzone" a sostegno dell’asilo inclusivo Primi Passi, la donazione di un cane guida a una persona non vedente e l’attività del Centro Lions Raccolta Occhiali Usati di Chivasso, che da vent’anni rigenera e distribuisce occhiali in tutto il mondo, raggiungendo il traguardo di 1,7 milioni di unità donate. Iniziative messe in campo a livello nazionale

A livello nazionale, il 2024 ha visto risultati ancora più rilevanti: sono stati raccolti oltre 8,6 milioni di euro e servite circa 3,8 milioni di persone, attraverso 199.605 attività di servizio e un impegno complessivo di 705.159 ore di volontariato. I beneficiari sono stati distribuiti nelle diverse aree tematiche: 351.626 per la Vista, 115.550 per il Diabete, 798.772 per la Fame, 500.812 per l’Ambiente, 117.236 per il Cancro Infantile, 1.574.658 per le Attività Umanitarie, 73.579 per le Emergenze e 318.569 nell’ambito Giovani.

"Quest'anno abbiamo l'onore di ospitare il congresso nazionale, che mostrerà l'unione di forze tra i vari club del Distretto Piemonte e Valle d'Aosta aiutando il distretto Novara-Ticino nella realizzazione dell'evento – ha spiegato il Governatore del Distretto Piemonte e Valle d'Aosta, Roberto Turri – Il congresso sarà anche l’occasione per presentare vari workshop e per dare l'opportunità ai vari Club di vivere un'esperienza incredibile. Il congresso nazionale a Torino non capitava da 14 anni: saremo sotto i riflettori di tutta Italia, che oggi conta oltre 40.000 Lions".

"Saranno oltre settanta i volontari che presteranno servizio durante il congresso, ruotando al controllo delle votazioni, alla gestione dei vari seminari e dei tavoli che tratteranno i diversi temi d'interesse dei nostri service – ha spiegato Giovanna Sereni, prossimo Governatore del Distretto Lions 108Ia1 – Inoltre, i volontari si occuperanno anche di visite culturali e artistiche della città, rivolte principalmente ai soci che non si occuperanno dei lavori". Le aspettative per il congresso di Torino

"Il congresso si terrà nell’auditorium Agnelli, la cerimonia inaugurale inizierà nel pomeriggio di venerdì 23 con l'apertura della banda dell'esercito italiano – ha spiegato il presidente del comitato organizzatore, Carlo Ferraris – Per dare esempio nel nostro spirito di servizio, la sera del primo giorno del congresso, ci sarà un concerto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino dove il nostro Governatore consegnerà due borse di studio a due giovani talenti del Conservatorio".