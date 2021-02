Regio, "stecca" della Bohème: lo streaming non funziona e su Facebook il pubblico insorge

Parte male la tanto attesa prima della Bohème diretta da Daniel Oren al Teatro Regio. L'opera, in occasione dei 125 anni dal suo debutto assoluto, doveva essere trasmessa in streaming a partire dalle ore 20 di stasera. Ma, dopo oltre 40 minuti di attesa, il sito risulta non funzionante, con centinaia di utenti connessi intenti a ricaricare di continuo la pagina.

Dopo una valanga di commenti sulla pagina Facebook dell'ente lirico (molti sdegnati e indispettiti, altri incoraggianti e solidali), questo è il post pubblicato pochi minuti fa dall'organizzazione: "Siamo molto spiacenti di informarvi che la piattaforma che ospita lo streaming di Bohème sta riscontrando dei problemi tecnici purtroppo indipendenti dal nostro sito. Stanno risolvendo il problema. Speriamo di poter andare online a breve, vi teniamo informati".

I biglietti per l'evento erano in vendita su Vivaticket al prezzo di 5 euro. E non si è fatta attendere la posizione ufficiale dell'ente di piazza Castello: "Siamo spiacenti e mortificati con il nostro pubblico per quanto accaduto - ha detto Rosanna Purchia Commissario straordinario Teatro Regio Torino -. Ammettere gli errori è un atto di forza e non di debolezza. E ammettiamo un problema tecnico che abbiamo approfondito e di cui abbiamo compreso la natura e che lo stesso fornitore della piattaforma Top-IX ha confermato. La bohème in forma scenica, che con coraggio e lavoro enorme di tutto il Teatro eravamo pronti a condividere con voi questa sera, riveste un valore immenso per tutti noi e per questo non ci arrendiamo e faremo in modo che lo streaming sia perfettamente funzionante da giovedì 4 alle ore 20. E con questo appuntamento inauguriamo i Giovedì del Regio che domani annunceremo ufficialmente”.