Rivoli, oltre 2700 firme contro la mozione anti gender nelle scuole. Ora l'appello a Tragaioli

"Gentile Sindaco Andrea Tragaioli, gentili membri del consiglio comunale di Rivoli, Nella scorsa settimana è stata lanciata una petizione tramite la piattaforma change.org per chiedere il superamento della mozione in oggetto, presentata dal gruppo Lega Rivoli e approvata in data 18 gennaio 2021 - si legge nella comunicazione spedita al primo cittadino e ai consiglieri comunali -. La raccolta firme ha raggiunto ad oggi quota 2700 firmatari che chiedono a gran voce di fermare questa mozione presentandone una nuova che ne corregga i termini. Riteniamo inadeguata la mozione perché non crediamo esista una "cultura gender", perché crediamo sia fondamentale non interferire con il lavoro delle insegnanti nelle scuole e perché troviamo sia grave che un partito politico possa pensare di "vigilare sull'istruzione dei rivolesi di domani" (cit. da testo della mozione)".