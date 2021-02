La storia della "Sposa bambina" anche a Torino: combinò il matrimonio della figlia 15enne, madre condannata

"La sposa bambina" non è solo un film, ma una vicenda accaduta anche in Italia: madre condannata in tribunale

Sembra incredibile queste cose possano ancora accadere in Italia, nel terzo millennio, la vicenda fa subito tornare alla mente il celebre film yemenita "La sposa bambina", ma qui si tratta di realtà, non di finzione cinematografica. Eppure tre anni fa una quindicenne chiamò il 'Telefono azzurro' segnalando che entro pochi giorni sarebbe stata costretta a sposare uomo di 10 anni più grande.

Oggi, martedì 2 febbraio, la madre (di origine egiziana) è stata condannata dal Tribunale di Torino a un anno e quattro mesi - con la condizionale - per maltrattamenti in famiglia. L'adolescente, così come ricostruito nel corso delle indagini, non era libera di usare il telefono o di uscire con le amiche e per andare a scuola doveva essere accompagnata da un parente. Al processo si è costituita parte civile e il tribunale le ha riconosciuto il diritto a risarcimento e una provvisionale di cinquemila euro.

"È una storia dolorosa per tutti", ha commentato il suo legale, l'avvocato Isabella Nacci. La giovane, che è stata affidata a una comunità e non vive più in famiglia, nel corso delle sue testimonianze ha ribadito più volte che alla madre vuole "un botto di bene" e ha detto di sperare che non vada mai in carcere.