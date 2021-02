Rivoli, festa "clandestina" con 80 persone: fuga attraverso il garage per sfuggire alla Polizia [VIDEO]

Come nei film ambientati negli Stati Uniti all'epoca del proibizionismo: gente che balla e fa festa, ma con un palo pronto a dare l'allarme non appena si presentano le forze dell'ordine. E' successo domenica pomeriggio, quando gli agenti della polizia di Rivoli sono intervenuti presso un locale in corso Francia . Formalmente un circolo privato, ma di fatto una discoteca, al cui interno 80 persone si erano date appuntamento per una festa clandestina, in barba a qualunque regolamento anti Covid.

La fuga in massa non ha avuto conseguenze se non giuridiche. Il proprietario, infatti, è stato denunciato, tra i vari titoli, perché il locale, sottoposto poi a sequestro preventivo, non aveva l’agibilità per l’attività in questione. Oltre che per il mancato rispetto delle norme anti Covid, il titolare è stato sanzionato amministrativamente per la somministrazione di bevande senza licenza e per la mancanza del titolo volto a esercitare i trattenimenti danzanti.