Volpiano, la sostituzione dell'illuminazione pubblica è al 50 per cento

A Volpiano procedono i lavori di relamping, il progetto che prevede l'ammodernamento e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, con la sostituzione di tutti i punti luce del Comune (circa 3mila) con nuove lampade a led; finora è stato completato il 50 per cento degli interventi previsti, procedendo per interi tratti di strada in base alla fornitura del materiale da installare. «In questa fase - sottolineano gli uffici comunali - alcuni interventi manutentivi sono stati sospesi in attesa della sostituzione dei corpi illuminanti e potrebbero verificarsi disservizi fino alla taratura finale dei nuovi impianti». A regime il sistema prevede la programmazione in locale del flusso luminoso di ogni singola lampada e la possibilità di segnalare i guasti attraverso una applicazione per telefoni cellulari.

"Si tratta di un lavoro in corso che richiede tempo - spiega Emanuele De Zuanne, sindaco di Volpiano -. È possibile che alcune luci rimangano spente per il periodo necessario a completare una via, ma in ogni caso l'azienda che sta effettuando i lavori registra tutte le segnalazioni. È un investimento importante per il nostro paese, totalmente ripagato dai risparmi sulle bollette, finalizzato al risparmio energetico, con un abbattimento dei consumi pari a circa il 60 per cento all'anno, e a una significativa riduzione dell'impatto ambientale grazie all'impiego di luci a led".