Perde il controllo della moto e finisce a terra: ferita una torinese di 55 anni

Non è in pericolo di vita la donna di 55 anni, residente a Ivrea, rimasta coinvolta in un incidente autonomo.

È successo ieri, domenica 8 settembre, intorno alle ore 13, a Mongrando, nel Biellese: stando alle prime ricostruzioni, la conducente avrebbe perso il controllo del suo motoveicolo e sarebbe rovinata a terra riportando alcune escoriazioni.

In breve tempo, è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.