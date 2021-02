MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo il migliotto alle rape

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

la rapa

stimata da sempre per le sue virtù terapeutiche, vanta proprietà disintossicanti poiché ricca di zolfo, proprietà antiossidanti grazie ai suoi numerosi flavonoidi, numerose proprietà antinfiammatorie e, grazie alla presenza di gerfarnato, un’azione protettiva della mucosa dello stomaco contro gli acidi. Viene generalmente consumata cotta al vapore o dorata al forno, ma può essere preparata anche cruda in insalata affettandola molto sottile.

MIGLIOTTO ALLE RAPE

PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Tempi

30 minuti



Ideale per…

il pranzo



Ingredienti (4 persone)

3 rape

300 g di miglio

1 scalogno

Brodo vegetale q.b. (carota, cipolla e sedano)

3 cucchiai di olio evo

Rosmarino, sale e pepe q.b.





Procedimento

1. Lavate le rape, pelatele e tagliatele a fettine sottili

2. Preparate il brodo vegetale con acqua, carota, cipolla e sedano

3. Pulite e tritate lo scalogno, quindi fatelo soffriggere dolcemente con la rapa e 1 cucchiaio di olio evo

4. Aggiungete al composto il miglio precedentemente sciacquato e fatelo tostare per ca. 2 min.

5. Aggiungete man mano il brodo vegetale fino a ultimare la cottura (ca.15 min-)

6. Mantecate con 2 cucchiai di olio evo e servite ben caldo





IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Un primo piatto che vi stupirà per la sua semplicità e delicatezza grazie al sapore velatamente dolce con una nota piccante. Un pranzo decisamente saziante pur con una bassa densità energetica, che racchiude cioè poche calorie in tanto volume, abbinando un senso di soddisfazione alla leggerezza. Il miglio, infatti, è una miniera di magnesio (1 porzione contiene il 50% del fabbisogno giornaliero) e ferro (30%) mentre la rape vanta un ottimo contenuto di ferro e manganese, oltre che di numerosi antiossidanti per una ricarica extra.



Se avanza?

Aggiungete della curcuma e 1 cucchiaio di farina di ceci per comporre delle crocchette veg da cuocere al forno!