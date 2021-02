Attualità |

Domani la Giornata dei calzini spaiati: uno sguardo sulle diversità

Venerdì 5 febbraio torna l'iniziativa nata 8 anni fa da un'idea dei bimbi della Scuola Primaria di Terzo di Aquileia, promossa dalla maestra Sabrina, cui aderisce la Città metropolitana di Torino

Domani, venerdì 5 febbraio, torna la giornata dei Calzini spaiati, iniziativa nata 8 anni fa da un'idea dei bimbi della Scuola Primaria di Terzo di Aquileia, promossa dalla maestra Sabrina. La giornata dei calzini spaiati nasce come metafora della diversità e del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sono sempre e comunque dei calzini!

Aderire alla giornata è molto semplice: occorre indossare calzini spaiati, fantasiosi e giocosi, scattare una foto e pubblicarla sul proprio profilo Facebook o Instagram taggando @autismoParoleperdirlo. L’invito a partecipare è rivolto a tutti: adulti e bambini, insegnanti e genitori, asili e scuole. Una giornata importante per adottare uno sguardo diverso alla diversità. Il Coordinamento Banche del Tempo, il luogo che agisce come centro di raccolta della domanda e dell'offerta di tempo gestito dalla Città metropolitana di Torino, aderisce alla giornata promuovendo l’iniziativa a favore di una maggiore sensibilizzazione su autismo e altre diversità.

comunicato stampa