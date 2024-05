La promozione del turismo corre su TikTok: gli influencer scendono in campo per far conoscere Torino

Oltre 10mila follower in poco più di 3 mesi: sono numeri importanti, quelli ottenuti da Turismo Torino e Provincia durante la sperimentazione del nuovo profilo TikTok, aperto grazie al supporto dell'agenzia di comunicazione Btrees.

Follower e interazioni

Insieme ai follower, sono arrivate anche migliaia di interazioni. Da una prima analisi dei dati, tra gli utenti non ci sarebbero sono solo giovani e giovanissimi, tra i più assidui “frequentatori” del popolare social network cinese, ma anche persone over 35: “TikTok - sottolinea la dirigente di Turismo Torino Marcella Gasapardone – ci permetterà di instaurare un rapporto con target che si affidano sempre di più ai social per scegliere i propri viaggi; la collaborazione con Btrees, a questo proposito, è stata un'arma vincente”.

Il ruolo degli influencer

A dar manforte agli obiettivi di Turismo Torino ci sono gli influencer, chiamati a raccolta proprio da Btrees per raccontare monumenti e scorci più o meno celebri della città: tra questi Carla Ambra (@carlambra), Isidoro Sofia (@isidaurum), Clara Abbona (@clarainthemirror), Rita Capparelli (@ritacapparelli) ed Emanuel Cosmin Stoica (@emanuelcosminstoica): “A Torino - commenta il ceo di Btrees Christian Zegna – abbiamo la nostra sede principale: collaborare per promuovere la nostra città è un privilegio”.