Bottero: 59 lavoratori trasferiti da Trana a Cuneo, decisi due giorni di sciopero

Non ha dato esito l'incontro della giornata di ieri presso l'Amma di Torino tra la Bottero e le sigle sindacali di Fim e Fiom. Nei giorni scorsi, infatti, era emersa la decisione della proprietà di chiudere lo stabilimento di Trana e di trasferire tutti e 59 i lavoratori presso la sede di Cuneo. Una prospettiva che mette le famiglie coinvolge in assoluta difficoltà a che ha subito scatenato la levata di scudi dei sindacati.



Lo spostamento è operativo dal 1° marzo, ma i dipendenti non ci stanno. E hanno deciso di incrociare le braccia per due giorni, oggi e domani, in attesa dell'incontro che si terrà domani, sempre in Amma.



"Abbiamo chiesto all’azienda le motivazioni di questa decisione, soprattutto perché in questi anni non ci sono mai state avvisaglie o segnali di sofferenza - spiega Nicolò Infantino, operatore Fim Cisl Torino e Canavese -. La Bottero ha spiegato che lo stabilimento già nel 2015 aveva dimezzato l’organico, e che ora non è più economicamente sostenibile lavorando al 25% delle sue possibilità".