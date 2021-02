Operazione "Stazioni Sicure" della Polizia: 1.131 persone controllate, 3 indagate, centinaia di bagagli ispezionati

1.131 persone controllate, 3 persone indagate, 1 sanzione amministrativa elevata, centinaia bagagli ispezionati e 25 le stazioni presenziate: questo il bilancio dell’operazione “Stazioni Sicure”, promossa dal Servizio di Polizia Ferroviaria a livello nazionale, che ieri ha visto impegnati 113 operatori della Polizia Ferroviaria nelle stazioni ferroviarie del Piemonte e Valle d’Aosta.

Gli operatori Polfer hanno effettuato controlli mirati atti per contrastare attività illecite e possibili azioni eversive, con verifiche a viaggiatori e bagagli, sia in stazione che a bordo treno, con l’uso di metal detector e di apparati “Spaid”, il cui innovativo software consente un disbrigo più rapido delle procedure di identificazione grazie all’immediato accesso alle banche dati, attraverso la rilevazione delle impronte digitali. I servizi sono stati effettuati congiuntamente con personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile.

Le stazioni interessate dai controlli straordinari nelle province di entrambe le regioni, compresi i convogli internazionali provenienti da Svizzera e Francia sono state: Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Torino Lingotto, Bussoleno, Chivasso, Ivrea e Bardonecchia; Alessandria, Novi Ligure, Acqui Terme, Arquata Scrivia e Tortona; Novara, Arona; Asti; Cuneo, Bra, Fossano e Mondovì; Vercelli e Santhià; Aosta e Point Saint Martin; Domodossola e Verbania.

A Torino Porta Nuova un cinquantenne svizzero, senza fissa dimora, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo, non curante del luogo né dei numerosi viaggiatori che transitavano nella zona, ha urinato nei pressi dell’ingresso laterale di stazione. Accompagnato negli uffici di polizia, è risultata a suo carico la misura di prevenzione personale dell’avviso orale emesso dal Questore di Torino, per comportamenti illeciti.

Sempre a Torino gli agenti del Settore Operativo di Porta Nuova hanno salvato una donna di 82 anni con intenti suicidi. L’anziana donna, residente nella provincia della La Spezia, è stata notata dai poliziotti mentre camminava in stato confusionale lungo una banchina di stazione. Avvicinatisi, si sono subito accorti che attaccata alla borsa della signora vi era un biglietto con scritto ‘da consegnare alla polizia’.

Con gentilezza e cautela, è stata accompagnata presso gli uffici di polizia dove è stata calmata e rasserenata, e sentendosi finalmente al sicuro, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. La signora, ormai vedova e con i familiari lontano da casa, si sentiva sola e la disperazione la stava conducendo verso un triste epilogo. Dopo essersi ricongiunta con i parenti giunti in stazione, la donna è stata sottoposta ad accertamenti medici.