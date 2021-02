Rabbia al presidio dei taxisti di fronte all'Agenzia delle Entrate: "Stiamo ancora aspettando i ristori"

E' in corso dalle 9 di stamattina in corso Vinzaglio, di fronte alla sede regionale dell'Agenzia delle Entrate, un presidio dei taxisti torinesi appartenenti al sindacato di base Usb, partito da una azione spontanea di un gruppo di appartenenti alla categoria, per chiedere il pagamento dei ristori stabiliti per il settore.

"Molti di noi non hanno ancora ricevuto i mille euro che ci erano stati promessi", ha spiegato Franco Melardi. "Oltre a tutte le problematiche con cui ci dobbiamo confrontare da un anno a questa parte, non avere neppure quel minimo di sostegno che ci era stato garantito... Per colpa di questi ritardi qui ci sono persone, e di conseguenza famiglie, allo stremo".

"Chiediamo solo quanto era stato promesso con il Decreto Agosto", conclude Melardi. Sono presenti al momento alcune decine di taxisti: il presidio andrà avanti fino alle ore 13, gli organizzatori puntano ad avere un incontro con i vertici regionali di Agenzia delle Entrate.