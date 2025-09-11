 / Cronaca

Cronaca | 11 settembre 2025, 10:40

Arrestato al Frejus 30enne moldavo ricercato in Italia

Sconterà due anni di carcere per resistenza e lesioni aggravate: fermato grazie a un controllo

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

È stato arrestato al valico di frontiera T4 del Frejus un cittadino moldavo di 30 anni, ricercato in Italia perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna - Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo, condannato a due anni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, è stato individuato durante un controllo transfrontaliero effettuato in collaborazione tra la Polizia di Stato e le autorità francesi.

Gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Bardonecchia, dopo aver verificato la validità del provvedimento, hanno proceduto all’arresto e al successivo trasferimento del condannato presso la casa circondariale di Torino, dove sconterà la pena.

Redazione

