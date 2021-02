Processo Fenice, la Cassazione respinge il ricorso di Burlò

È stato respinto dalla Corte di Cassazione il ricorso contro la permanenza in carcere di Mario Burlò, imprenditore piemontese molto noto nel settore delle sponsorizzazione sportive arrestato a Torino nel dicembre del 2019 nell'inchiesta di 'ndrangheta "Fenice".

Burlò, ora imputato nel maxi-processo in corso in queste settimane, resta detenuto a Cuneo. L'istanza era stata presentata dai suoi avvocati difensori. Fra gli imputati del procedimento, celebrato dal tribunale di Asti per ragioni di competenza territoriale, figura anche l'ex assessore regionale Roberto Rosso.