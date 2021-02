“Closed for love”, il sabato pomeriggio “innamorato” della libraia di Pozzo Strada

'Closed for love, esiste forse motivazione migliore per rinunciare a qualche ora di lavoro?': ad annunciare così la scelta di chiudere il proprio negozio durante le ore pomeridiane di sabato è stata Marta, titolare della libreria indipendente per bambini Bufò di via Monginevro 187/a, nel quartiere Pozzo Strada a Torino.

Ad accompagnare il post sulla pagina Facebook della libreria c'è una foto della stessa Marta sorridente con in mano una copia del taccuino “Innamorati”, ispirato a un albo di Hélene Delforge e Quentin Gréban ed edito da Terre di mezzo: “Ho deciso - scrive – che, per me, l'amore deve continuare a essere una cosa semplice, un volare leggero sopra tutti i doveri e le necessità quotidiane. E ho scelto di viverlo. A piccoli passi, ma convinti, di quelli che lasciano il segno. Se c'è una cosa che questa pandemia ci ha insegnato è proprio questa: non rimandare, non tergiversare, non perdere tempo. Quel tempo è adesso e con chi scegli di viverlo”.