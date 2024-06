Arriva il 'santino' elettorale che i non vedenti possono ascoltare grazie al braille e a un QR code

Un santino per chi non può vedere è la novità di questa campagna elettorale in tema di accessibilità. L'idea è di rendere fruibile anche alle persone con disabilità visiva un biglietto da visita, grazie a un QR Code che rimanda a un messaggio e alla lettura del santino.

QR Code e scritta in braille

Il QR code è identificabile grazie a una cornice tattile e alla scritta a fianco in braille: in questo modo il santino elettorale diventa accessibile anche alle persone non vedenti o ipovedenti.



Ma, come sottolineato alla presentazione da Franco Lepore, disability manager della Città di Torino dal 2019 al 2021, un'accortezza del genere è importante non solo per i non vedenti ma anche per ricordare a chiunque le esigenze delle persone con disabilità visiva e mettere in evidenza l'importanza dell'accessibilità. "Questo santino col braille - ha dichiarato - oltre che essere utile alle persone con disabilità visiva permette di ricordare alle persone vedenti che ci sono delle esigenze che devono essere rispettate".

"Rispettare le esigenze dei non vedenti"

L'idea di fornire informazioni audio tramite un QR code arriva dalla tipografia torinese Arti Grafiche Parini, che con il progetto TQ Braille ha portato il codice sulle confezioni di prodotti in modo che l'etichetta diventasse accessibile anche a chi non può leggere.

La stessa soluzione è stata utilizzata per questa campagna elettorale dal candidato Silvio Magliano, che ha presentato l'iniziativa.