Clochard sgomberati dal centro, Radicali protestano sotto il Comune: "Inaccettabile" [VIDEO e FOTO]

"L’ultima cosa che dobbiamo fare è mandare via le persone perché sono povere e rovinano il decoro della città". Lo ha detto il candidato sindaco dei Radicali Igor Boni, seduto per terra, di fronte al Comune, insieme ad alcuni attivisti dell'associazione Adelaide Aglietta e di Italia Viva per manifestare dopo lo sgombero dei senzatetto dal centro città.

"Quanto accaduto negli ultimi giorni non è accettabile - ha detto Boni - si immagina di nascondere la povertà sotto al tappeto invece di affrontarla. So bene che risolvere il problema è complicato, ma sono certo che per questione di umanità e rispetto quello che é stato fatto negli ultimi giorni non è accettabile".

"La questione esiste ed è molto complessa da affrontare. Riguarda servizi sociali, psichiatria, dormitori. Quanto accaduto non è una novità, in tante città questo è accaduto ed é una questione trasversale alle forze politiche. Non bisogna dimenticare che siamo di fronte a una crisi economica che non ha alcun precedente nella storia recente del paese e questa situazione di povertà estrema è in aumento" ha concluso il leader dei Radicali.