La Reale Mutua Basket Torino trova la seconda vittoria consecutiva a Capo D'Orlando

Seconda vittoria consecutiva per la Reale Mutua Basket Torino che si impone sul parquet di Capo D'Orlando per 71-72 al termine di una partita combattuta.

I gialloblù ci mettono un po' a entrare in ritmo, ma grazie ad una prova di carattere riescono sempre a rientrare a contatto dopo i numerosi break avversari e a tenere la testa avanti nel finale. Torna in campo Alibegovic ed è subito fondamentale con 13 punti; monumentale prova di Cappelletti che mette in fila 12 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, in doppia cifra anche Clark (19) e Diop (11).

CRONACA

Dopo un avvio tutto a marche biancoblù (parziale di 6-0 per i padroni di casa), Torino si vede in campo dopo 5’ abbondanti con Clark che accorcia le distanze (6-4). I siciliani provano immediatamente a riaffermare il proprio vantaggio, ma Torino è entrata in marcia e con Cappelletti trova il pareggio e vantaggio a 2’ dalla fine dei primi 10’ (11-14). La squadra di coach Sodini incassa il colpo e passa al contrattacco con Johnson, che trova il nuovo pari (15-15), prima che Pinkins fissi il primo parziale sul 15-17. Nel secondo quarto tante imprecisioni da entrambe le parti e le distanze dopo 15’ rimangono invariate. A metà frazione, però, si accende Floyd: la guardia ’98 di Stone Mountain, Georgia, piazza 12 punti consecutivi facendo scivolare la Reale Mutua a -9 (32-23). Clark e Diop provano ad interrompere lo strapotere siciliano dimezzando lo svantaggio (34-29) a 90’’ dalla fine del primo tempo. Sul finale dei primi 20’, il nuovo parziale biancoblù manda le squadre negli spogliatoi sul 39-32.

Nella ripresa Torino entra con un altro piglio e si vede subito: Toscano subito a segno da 3 accorcia le distanze dagli avversari. Capo D’Orlando prova a reagire con Johnson e Floyd, ma la Reale Mutua ha un altro passo e con due bombe consecutive di Clark impatta il risultato sul 45 pari a 3’ dalla fine della terza frazione. La reazione dei padroni di casa non è sufficiente ad arginare i gialloblù che ancora con Clark, ancora da tre, passano anche in vantaggio (49-50). Sul finale di quarto, però, Gay e Floyd consentono ai siciliani di rimettere la testa avanti (54-53). L’ultimo quarto di gioco è infuocato: Capo D’Orlando dopo aver concesso il terzo quarto prova di nuovo il break per chiudere i conti, ma Torino - dopo essere scivolata a -7 con la bomba di Laganà - trova pareggio e vantaggio con il tiro pesante di Cappelletti (64-65). Negli ultimi minuti succede di tutto: Capo trova il nuovo +1 (69-68) con 70’’ sul cronometro, Cappelletti è freddissimo dall’altra parte e con il 2/2 dalla lunetta tiene avanti Torino quando di secondi ne mancano solo 45. A 10’’ il vantaggio è di nuovo siciliano, ma con la palla in mano Diop porta avanti i suoi. Nell’ultima azione Johnson non riesce a trovare il canestro e Torino può portare a casa i due punti. Finale 71-72.

Capo d'Orlando-Reale Mutua Basket Torino 71-72 (15-17, 24-15; 15-21, 17-19)

Capo D'Orlando: Taflaj 9, Johnson 23, Gay 2, Floyd 24, Fall 1, Triassi NE, Ravi NE, Moretti 4, Lagana 6, Bellan 2, Del NE, Dore NE. All. Sodini

Torino: Alibegovic 13, Cappelletti 12, Clark 19, Diop 11, Pinkins 8, Penna 1, Bushati 2, Toscano 5, Campani 1, Pagani NE. All. Cavina