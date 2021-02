Nichelino, da oggi riapre (su appuntamento) la biblioteca civica Arpino

Da oggi, lunedì 8 febbraio, la biblioteca civica Giovanni Arpino di via Turati a Nichelino riapre al pubblico, dopo la chiusura decisa la settimana scorsa a seguito di un sospetto caso di Covid. Dopo la sanificazione, adesso è di nuovo possibile l'accesso, anche se soltanto tramite appuntamento (prenotabile telefonando allo 011 627 00 47).

Prima di entrare nei locali della biblioteca sarà necessario effettuare il triage (compilare il modulo con informazioni riguardanti eventuali contatti con contagiati e il proprio stato salute). Inoltre non sarà possibile utilizzare internet, le postazioni audio/video, e consultare i quotidiani in sede. Si tratta di misure precauzionali necessarie a contrastare la diffusione della pandemi. Si potrà camminare fra gli scaffali per circa mezz’ora e scegliere libri, riviste, fumetti o dvd da chiedere in prestito. L’orario di apertura della biblioteca rimarrà ampliato per permettere a tutti gli interessati di venire a scegliere un libro.

A Nichelino rimane sempre attivo il servizio di “Cultura d’asporto”. I cittadini che lo desiderano, hanno la possibilità di aspettare comodamente a casa l’arrivo dei libri della biblioteca che hanno ordinato”. L’orario di apertura della biblioteca andrà dal lunedì al venerdì al mattino dalle 9.30 alle 13 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 19, al sabato dalle 9.30 alle 12.30.