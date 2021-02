Con lo sguardo verso il futuro, l’Asilo dei Vecchi si prepara ad una nuova evoluzione

Paesaggio, natura, e servizi che mettono al centro la persona. Questi alcuni dei punti di forza dell’ Asilo dei Vecchi di San Germano Chisone (To), casa di riposo con una tradizione centenaria all’ospitalità ma sempre pronta a rinnovarsi in osmosi con il territorio e in armonia con le nuove esigenze degli anziani e delle loro famiglie. Fondata nel 1894, per volere del pastore valdese Carlo Alberto Tron, la struttura si è evoluta al passo con i tempi e ora è prossima a un ulteriore ammodernamento: “Partiranno a metà marzo gli investimenti per l’ammodernamento finalizzato a trasformare la Rsa in un centro specializzato nel recupero fisioterapico” annuncia Stefano Bosio, responsabile della casa di riposo gestita dalla Diaconia Valdese Valli.

L’Asilo è in grado di accogliere i suoi ospiti in stanze organizzate in nuclei abitativi con camere singole e doppie. Covid free, offre posti sia per persone autosufficienti sia non autosufficienti.

Il parco, in particolare, è il fiore all’occhiello della struttura: “È completamente accessibile in autonomia anche per gli ospiti che necessitano di carrozzina. Si accede direttamente dal salone e un percorso privo di ostacoli permette di immergersi in poco tempo nel verde” spiega Bosio. È proprio la natura a non mancare nell’ambiente circostante: l’Asilo, infatti, è situato sulla collina, in posizione soleggiata ma anche fresca perché vicina ai boschi. Dal terrazzo lo sguardo spazia, lungo la pianura, fino alla città.

Un collegamento stradale efficiente con i centri urbani permette, inoltre, alle famiglie, di raggiungere comodamente i propri cari per le visite che sono garantite con tutti gli accorgimenti necessari in questo periodo di pandemia. “San Germano è comodamente raggiungibile da Torino con la tangenziale, l’autostrada per Pinerolo e, infine, la variante alla strada provinciale 23 del Colle di Sestriere che sbocca proprio alle porte del paese” aggiunge Bosio.

Antico ma sempre pronto a evolversi, l’Asilo dei Vecchi è pronto a ospitare in sicurezza nuovi ospiti con attività di animazione, terapeutiche e servizi volti a promuovere il benessere complessivo con un approccio flessibile e centrato sulla persona.