Venaria piange Salvatore Tirrito, ex carabiniere e una vita spesa al servizio della comunità

È mancato ai suoi cari, all'età di 88 anni, Salvatore Tirrito. Ma non se ne è andata una figura legata solo alla famiglia Tirrito. Maresciallo dei Carabinieri, arrivò in missione a Venaria negli anni caldi dell'immigrazione, periodo in cui nel territorio giunsero anche, oltre a tanti onesti lavoratori, alcuni individui colpiti da condanna al soggiorno obbligato. E a quei tempi, tra gli anni Settanta e Ottanta dello scorso millennio, non erano pochi nella Reale.



Era comandante di Stazione ai tempi dell'omicidio del brigadiere Atzei, trucidato ad un posto di blocco nei pressi di Remondato, nel Canavese, da militanti di Potere Rosso, il gruppo armato emanazione delle Brigate Rosse. Erano gli anni di piombo: l'Arma, come le altre forze dell'ordine, era protagoniste della lotta al terrorismo. Molti i Carabinieri caduti nello svolgimento del proprio dovere. Quando andò in pensione, nei primi anni Novanta, Tirrito si preoccupò, come era suo solito fare, degli altri. Costituì la cooperativa Pastrengo (in memoria della famosa battaglia), per costruire case che vennero abitate da colleghi militari e da dipendenti comunali.



Tra l'altro, nella sua onorata carriera, fu in servizio anche quando ci furono le prime edizioni del Real Carnevale venariese e del Palio dei Borghi. Ad annunciare la sua scomparsa sono i figli Roberta con Marco ed Elena; Maurizio con Ludovica ed Elisabetta; Flavio con Silvana, Giulia, Chiara ed Anna. I parenti e amici tutti.



I funerali sosterranno mercoledì 10 febbraio alle 15,15 nella Parrocchia di Santa Maria, in piazza Annunziata, partendo alle ore 15 da via Giotto 15. Il Santo Rosario è previsto alle ore 17,30 di quest'oggi, sempre a Santa Maria.