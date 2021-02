Allarme a Verrua Savoia, branco di 15 cinghiali devasta una coltivazione di asparagi

Non diminuiscono i danni da cinghiali, in provincia di Torino

E' allarme cinghiali, a Verrua Savoia, Comune al confine tra la provincia di Torino e quella di Vercelli. In località Benne, in particolare, è presente un branco di quindici cinghiali che, di notte, sta recando ingenti danni a una coltivazione di asparagi dell’azienda agricola Valter Olivero. L’asparago ha un ciclo colturale poliannuale e le radici estirpate dai cinghiali non produrranno mai più.





"I cinghiali per l’agricoltura sono la principale emergenza della collina chivassese. Negli ultimi cinque anni il problema è diventato esponenziale - denuncia Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino -. Se parliamo del numero di domande presentate dalle aziende agricole della zona abbiamo avuto l’apice nel 2019, con un +50 per cento, rispetto al 2018. Il ricorso al Tar, Tribunale amministrativo regionale, vinto dagli animalisti nel 2019 ha sospeso gli interventi dei selecontrollori per quasi un anno, portando alla proliferazione della specie".





"I cinghiali non sono come quelli di 20-30 anni fa che raggiungevano le dimensioni di 40-50 chilogrammi e si limitavano a una cucciolata l’anno - aggiunge -. Oggi si sono adeguati e hanno colonizzato i nostri territori, dove si alternano campi coltivati e ampi boschi. Attualmente ci troviamo davanti ad animali che superano i 100 chilogrammi di peso e si riproducono con 2-3 cucciolate all’anno, arrivando a partorire anche cinque nuovi esemplari per nidiata. Il numero dei cinghiali: questo è il problema principale di questo areale perché, specialmente le aziende zootecniche che impiegano le produzioni per alimentare i loro animali hanno smesso di coltivare mais e soia, preferendo acquistarla così almeno sanno quanto vanno a spendere. Seminare queste colture per farsele distruggere dai cinghiali è cosa non opportuna. I coltivatori vogliono portare a casa i raccolti e non coltivare i danni".



"Con l’ultima approvazione del nuovo piano per gli abbattimenti dei cinghiali della Regione Piemonte, gli agricoltori provvisti di porto d’armi, dietro la frequentazione di corsi specifici, possono cacciare i cinghiali sui terreni di loro proprietà - sottolinea Andrea Repossini, direttore Coldiretti Torino -. L’approvazione del Piano ha fatto sì che negli ultimi due anni non ci siano più stati ricorsi al Tar. Nonostante gli abbattimenti di cinghiali eseguiti negli ultimi due anni, il problema rimane. Una emergenza che non riguarda solo le aziende agricole, ma sta diventando anche un problema di sicurezza, per i numerosi incidenti stradali degli ultimi mesi".