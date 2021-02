Rondissone, i Vigili del Fuoco intervenuti per la messa in sicurezza di alcune bombole di gpl

a Rondissone Vigili del Fuoco intervenuti per la messa in sicurezza di alcune bombole di gpl

I Vigili del Fuoco del comando di Torino sono intervenuti oggi pomeriggio a Rondissone per la messa in sicurezza di alcune bombole di gpl a servizio di un'attività di ristorazione. Il loro uso e deposito non rispettava le norme creando un pericolo.

Hanno collaborato con le squadre dei pompieri anche gli specialisti del nucleo nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) hanno bruciato il combustibile con cui erano state caricate.

Le operazioni sono state coordinate dal funzionario di servizio in collaborazione con i Carabinieri.