collettivo studentesco occupa la sede del Miur di corso Vittorio Emanuele

"Draghi vacci tu a scuola fino a luglio". Così recita lo striscione appeso fuori dagli uffici del Miur di corso Vittorio Emanuele, occupati questo pomeriggio dagli studenti medi del 'Kollettivo Studenti Autorganizzati'.

All'azione hanno preso parte una decina di giovani. "L'iniziativa - spiegano gli studenti del Ksa - ha avuto l'obiettivo di far capire che noi a queste condizioni non ci stiamo, perché sul nostro futuro non si scherza, e lo faremo capire ogni giorno con pratiche sempre più radicali. La nostra è una risposta immediata alla brillante idea dell'odierno capo del governo che ritiene di poter risolvere il problema della scuola facendola allungare, svalutando tutta la fatica che stiamo facendo per sopravvivere in questi mesi di incompetenza politica e delirio".