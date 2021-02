Dall'elemosina alle minacce: 54enne senza fissa dimora arrestato per tentata estorsione

Lunedì pomeriggio una pattuglia della polizia è intervenuta in un Caf in zona Crocetta dove è stata segnalata la presenza di una persona molesta. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato l’uomo, un cinquantaquattrenne italiano senza fissa dimora. Le dipendenti hanno riferito agli operatori di conoscerlo in quanto solito chiedere l’elemosina nella zona. Ma hanno anche raccontato che nell’ultimo anno l’atteggiamento dell'uomo era cambiato, divenendo sempre più minaccioso nel formulare le sue richieste.

Pochi minuti prima della chiamata al 112, il 54enne era entrato nel CAF, come suo solito fare ormai da diversi mesi, chiedendo alcune monete per prendere il caffè. Una delle dipendenti non gli aveva lasciato nulla, invitandolo ad allontanarsi. La donna, che ha in seguito chiesto l’intervento della Polizia, si era allora avvicinata a una collega, ma il clochard aveva proprio allora iniziato a minacciarla di morte. A quel punto un terzo dipendente era intervenuto in difesa delle due donne.

L'uomo, con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione.