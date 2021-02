Sanità, Aimar si dimette da direttore regionale. Le opposizioni: "Ora Icardi scelga un altissimo profilo"

Il direttore regionale della Sanità piemontese, Fabio Aimar, conferma le sue dimissioni, presentate il 29 gennaio. Ma resterà al comando per altri due o tre mesi, in modo da non lasciare il posto scoperto in piena pandemia e dare il tempo all'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, di attivare la procedura per individuare il sostituto.

Proprio ieri Icardi è andato in piazza Castello per la messa a punto del bando, il cui iter dovrebbe essere attivato per fine marzo. "Nessun litigio - spiega Icardi - Aimar lascia per ragioni personali: ha una figlia piccola e lavora 15 ore al giorno con una struttura sottodimensionata rispetto ai compiti. Sottolineo che non c'è nessun attrito, andiamo sempre a pranzo insieme. Continuerà anche dopo a essere un mio stretto collaboratore. Si occuperà della Commissione Salute, dei rapporti romani, e della costruzione della futura Azienda Zero, nella quale avrà un ruolo centrale".

"Le dimissioni del direttore regionale alla Sanità Fabio Aimar in un momento tanto delicato, nel quale prosegue l’emergenza e il piano vaccinazioni deve essere strutturato e programmato, ci preoccupano moltissimo. Davvero un pessimo segnale che si somma a tanti errori", il commento delle opposizioni in Consiglio regionale per bocca dei capigruppo Raffaele Gallo (PD), Sean Sacco (M5S), Francesca Frediani (M4O), Mario Giaccone (Lista Monviso), Marco Grimaldi (Luv) e Silvio Magliano (Moderati).

"Questa Giunta si è dotata nell'ultimo anno della più lunga catena di comando dai tempi dell’impero spagnolo del XVI e XVII, tuttavia i risultati non sono stati all'altezza della situazione, per questo motivo occorre che il sostituto sia di altissimo profilo e ricercato al di fuori delle logiche di appartenenza".