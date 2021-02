Taxi abusivo, la municipale sequestra il veicolo e sanziona il conducente

Dopo quello della scorsa settimana, un altro veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo perché sorpreso durante l’effettuazione di servizio a noleggio con conducente senza il prescritto Certificato di Abilitazione Professionale.

Gli agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Municipale, durante un servizio mirato alla repressione dell'abusivismo trasporto persone, in via Val della Torre, hanno fermato un veicolo BMW 320 durante un trasporto di persone abusivo.

Il conducente, privo dell'abilitazione professionale, è stato sanzionato ai sensi dell'art. 116 del Codice della Strada per un importo di 408 euro e, ai sensi dell'art. 85 (Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone), per un importo di 173 euro. Al conducente è stata anche ritirata la carta di circolazione.

Gli agenti hanno accertato che il servizio di noleggio era stato attivato mediante un gruppo WhatsApp e che per il trasporto da piazzale Valdo Fusi a via Val della Torre era stata pattuita la cifra di 10 euro.