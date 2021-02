Da domani e fino al 21 febbraio, via Chiesa della Salute, tra via Stradella e corso Grosseto, sarà percorribile anche utilizzando la corsia riservata ai mezzi pubblici.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito al protrarsi lungo via Breglio, tra le vie Roccavione e Bibiana, e via Bibiana, tra le vie Usseglio e Breglio, del cantiere di Iren per la realizzazione del teleriscaldamento, lavori che stanno provocando dei rallentamenti alla circolazione dei veicoli.