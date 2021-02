Furto allo Spazio211, strumenti ritrovati in una fabbrica abbandonata: identificati due ladri [VIDEO]

Erano riusciti a introdursi nei locali del centro “Spazio 211”, in via Cigna, nelle notti a cavallo fra il 28 e il 29 dicembre e fra il 29 e il 30. Nell’arco di alcune ore, aiutati dal fatto che molti locali fossero chiusi, il gruppetto, composto da 4 persone, era riuscito a trafugare circa 30.000 euro di materiale tecnico elettronico e musicale (chitarre, una intera batteria, delle casse acustiche, un mixer, alcuni impianti, amplificatori, microfoni). Per lo spostamento e l’occultamento del materiale, avvenuto avvalendosi della sola forza delle braccia, erano state necessarie alcune ore.