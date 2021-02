No Tav: rigettata la richiesta di censurare la posta alla portavoce Dana Lauriola

“Si è trattato di un vano ma preoccupante tentativo di comprimere diritti costituzionalmente garantiti in capo a soggetti già ampiamente deprivati, ma ai quali non può né deve essere negato anche il diritto alla libera manifestazione del pensiero e ad una quantomeno minima agibilità politica”. É il commento dell’avvocato Valentina Colletta, uno dei due legali difensori di Dana Lauriola, la portavoce del movimento No Tav in carcere a Torino dallo scorso settembre, dopo il rigetto dell'istanza di censurare la posta destinata a Lauriola avanzata dalla direttrice del carcere.

"Lo scorso 21 gennaio - scrivono i No Tav - ad un giorno dall’inizio dello sciopero della fame da parte di Dana e di altre tre detenute, la direttrice della struttura detentiva ha inviato un’istanza al magistrato di sorveglianza per chiedere la censura della posta indirizzata a Dana, portando motivazioni che la tacciavano di possibile propaganda all’interno della struttura detentiva. Negli stessi giorni però, la direttrice costruiva un’immagine di sé lungimirante e attenta ai diritti dei detenuti e dichiarava a mezzo stampa la grave condizione che questi stavano vivendo anche a causa dell’emergenza Covid-19".

I No Tav concludono annunciando che "la nostra attenzione resta alta e continueremo a monitorare l’andamento di questa ingiusta detenzione perché non si manifestino altri atti simili”.