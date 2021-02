Attacco virtuale no vax al consigliere della Circoscrizione 4 Simone Ciabattoni

Anche i consiglieri circoscrizionali possono finire nel mirino dei no vax: è successo al capogruppo di Torino in Comune alla 4 Simone Ciabattoni, vittima di un attacco virtuale da parte del sedicente gruppo “V_V” con centinaia di commenti negazionisti sul proprio profilo Facebook. La sua colpa? Quella di aver presentato un'interpellanza alla sindaca per l'introduzione dell'obbligo di indossare mascherine certificate FFP2 o chirurgiche sui mezzi pubblici.

Nonostante le intimidazioni ricevute, Ciabattoni non ha nessuna intenzione di demordere: “Non saranno certamente – ha commentato – le centinaia di commenti deliranti che ho ricevuto in queste ore da parte di un gruppo negazionista a fermare il mio impegno verso una maggiore sicurezza pubblica; sono persone pericolose e come tali vanno fermate. I messaggi che parlano di dittatura nazi-sanitaria, di inutilità delle mascherine, di boicottaggio dei vaccini non possono avere agibilità neanche in un contenitore virtuale. No ai generatori di odio e di menzogne”.