Carnevale nei musei di Torino tra laboratori per bambini, visite speciali e aperture straordinarie

Offerte speciali per tutti i visitatori dei musei torinesi, in questo "ponte" di Carnevale.

Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 febbraio, dalle ore 12 alle ore 16, il pubblico avrà l'opportunità di accedere alle Cucine Reali dei Musei Reali. Situate nei sotterranei di Palazzo Reale, custodiscono arredi d’epoca e circa duemila pezzi in rame, dalle grandi pesciere agli stampi per dolci e biscotti. Info e prenotazioni: info.torino@coopculture.it.

Per le famiglie, appuntamento mercoledì alle ore 15.30 per la visita Come principi e principesse, dedicata ai più piccoli. Uno speciale tour per chi ha sempre sognato di essere invitato a Palazzo Reale come accadeva ai principi e alle principesse del passato, alla scoperta degli ambienti del primo piano e delle loro funzioni, imparando anche tutti i rituali che scandivano la vita di corte.

Venerdì 19 febbraio, alle ore 17.30, ci sarà poi la visita teatrale Tutti pazzi per Raffaello. Nell'ambito della mostra Sulle tracce di Raffaello nelle collezioni sabaude, prorogata fino al 2 maggio 2021, Gabriele Zunino accompagnerà il pubblico alla scoperta del grande artista rinascimentale, attraverso letture e opere che raccontano l'ammirazione dei pittori contemporanei, l'enorme successo che i suoi capolavori ebbero tra artisti e committenti, il trauma di un clamoroso furto e una passione destinata a durare nei secoli.

Da martedì 16 a venerdì 19 febbraio, inoltre, sarà aperto al pubblico tutto il secondo piano della Galleria Sabauda. Nella giornata di venerdì, i visitatori potranno scoprire anche la sezione al piano terreno della Galleria, dedicata ai Maestri del Rinascimento in Piemonte.

Giovedì 18 si potrà accedere alla sezione Territorio del Museo delle Antichità. Il percorso espositivo, in parte sotterraneo, si snoda attraverso un viaggio nel tempo per incontrare, come in uno scavo archeologico, le molte e sorprendenti testimonianze del Piemonte antico.

Dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 18, i visitatori dei Musei Reali potranno fermarsi al Caffè Reale per una piacevole pausa, ospitati in una cornice unica ed elegante, impreziosita da suppellettili in porcellana e argento provenienti dalle collezioni sabaude. Informazioni e prenotazioni al numero 335 8140537. Per Martedì Grasso, il 16 febbraio è prevista l’iniziativa Kids Happy Hour, dedicata ai bambini fino ai 12 anni, con l’offerta di una fetta di torta artigianale e cioccolata calda con panna a prezzo speciale.

Anche la Fondazione Torino Musei presenta diverse attività per famiglie.

Domani il MAO, in occasione del Capodanno cinese, propone un laboratorio, via Zoom o in sede, per la costruzione di lanterne rosse beneaugurali, con carta e cartoncino.

Il Dipartimento Educazione della GAM condurrà invece, da remoto, i bambini nella realizzazione di una maschera ad arte. Osservando alcune opere del museo, ma soprattutto pensando al legame e all’identificazione che si verifica tra gli uomini e gli animali, evidenziata anche nelle favole o nei racconti della tradizione, ci si ispirerà proprio al mondo animale per dare vita a maschere tridimensionali uniche. Per informazioni e prenotazioni: tel. 011 4429630 infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it

E, ancora, il 16 e il 17 laboratori a Palazzo Madama per immergersi nel fascinoso mondo delle creature fantastiche medievali.

Lunedì 15 febbraio il Museo Egizio sarà aperto con orario prolungato dalle 9 alle 18.30, anziché con la consueta chiusura alle ore 14. E tutti coloro che visiteranno il Museo lunedì e martedì con un travestimento a tema antico Egitto potrebbero ricevere una sorpresa: basterà inviare una proprio foto nelle sale tramite i canali social del museo (su Messenger per Facebook e nei messaggi di direct di Instagram) e un team selezionerà i tre scatti più belli e originali e invierà loro un regalo.

Anche lo Spazio ZeroSei Egizio offre una serie di appuntamenti extra delle sue Storie Egizie: martedì 16 e mercoledì 17 febbraio saranno offerte letture e attività per i più piccoli con tre appuntamenti giornalieri alle ore 10, 10:45 e 11:30. Per partecipare alle Storie Egizie la prenotazione è obbligatoria al seguente link: bit.ly/storie-egizie-dal-23-gennaio-2021 .