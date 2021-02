"Carri coriandoli e chiacchiere", oggi pomeriggio il Carnevale di Nichelino si festeggia online

L'anno scorso i festeggiamenti si riuscirono ad organizzare in qualche modo, anche se in forma ridotta, perché la pandemia iniziò a manifestarsi a fine febbraio, prima di sconvolgere le nostre vite, abitudini, socialità. La quinta edizione del Carnevale di Nichelino sarà anche la prima dell'era Covid e per questo rigorosamente online.

Sarà comunque un evento speciale quello in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 13 febbraio, dalle ore 15.30, con “Carri, Coriandoli e Chiacchere” che andrà in diretta sulle pagine Facebook di TorinOggi e della Città di Nichelino. Un appuntamento da da non perdere e ricco di novità e allegria.

Per evitare gli assembramenti vietati dalla normativa per la prevenzione dei contagi da Covid 19, quest’anno, il Carnevale nichelinese non potrà avere i carri in strada. Si è deciso allora di organizzare un evento online con giochi a premi per i bimbi. La trasmissione andrà in diretta su Facebook e poi, registrata, su PrimAntenna Tv dalle 21.30 di sabato 20 febbraio.

“Vista l’impossibilità di organizzare un Carnevale con carri, figuranti e maschere, abbiamo deciso di tenere un evento in diretta on line con la partecipazione di tanti ospiti, e con momenti di allegria e magici. Collaboreranno all’iniziativa diverse associazioni della città. I protagonisti veri saranno però i bambini che si collegheranno. I migliori costumi saranno premiati” dicono il sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero.

Questo il programma del Carnevale online che sarà presentato da Mauro Forcina:

– Carnevale Magico con Beppe Brondino. A cura di Ascom Moncalieri.

– Concorso fotografico rivolto ai bambini delle scuole materne: saranno premiati i migliori lavori “carnevaleschi” realizzati in classe. A cura di Pro Loco Nichelino.

– “5 anni da festeggiare” revival con i più bei carri delle sfilate passate. A cura dell’Ass. Patela Vache e di Ascom Moncalieri.

– Baby Dance, a cura di A.S.D. New Silvan School Dance.

– Concorso rivolto ai bambini delle scuole elementari: saranno premiate le migliori maschere regionali, le maschere dei personaggi dei cartoni animati e dei personaggi famosi. A cura di Pro Loco Nichelino e con il contributo delle Associazioni di via: Ass. XXV Aprile, Le Vetrine di Via Torino, Commercianti di Via Juvarra e Via Dei Cacciatori.

– Spettacolo circense, a cura di TeatrAzionE.- Filastrocche di Carnevale, a cura dell’Ass. Città Incantata.

– Dal Borgo Antico di Nichelino: Animazione in costume alla scoperta di curiosità e aneddoti su Madama Farina, Monsù Panatè e i Conti Occelli di Nichelino. A cura di Pro loco Nichelino e in collaborazione con il Gruppo Storico Conte Occelli e il Gruppo Officine della Memoria.

– Immagini dai più prestigiosi Carnevali d’Italia. A cura dell’Associazione Patela Vache.