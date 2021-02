Boni (Radicali): "Massima solidarietà ai militanti FdI. Appendino condanni i fatti"

"Trovo disdicevole che, a distanza di un giorno dall’ultimo attacco a un banchetto di FdI, la sindaca Appendino non abbia trovato il tempo di fare almeno un post di condanna sui social". A dirlo è Igor Boni, candidato alle primarie per Radicali Italiani e +Europa, che esprime solidarietà ai militanti feriti ieri in piazza Foroni.

"Le loro idee - prosegue - sono le più distanti dalle mie, ma saranno sempre avversari politici con cui confrontarmi non certo nemici da abbattere, memore anche di un certo Marco Pannella che, nel 1982, si recò al Congresso del MSI dell’impresentabile Almirante".

Poi, una richiesta diretta a Fabrizio Comba, portavoce regionale FdI e anche console onorario in Piemonte della Bielorussia: "Perché non ha ancora preso posizione pubblicamente contro le violenze perpetrate dal dittatore bielorusso Lukashenko contro il il suo popolo? Il consolato onorario della Bielorussia vale il suo silenzio vergognoso?"