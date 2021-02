ammalato e allettato, necessita con urgenza di un farmaco: glielo porta a casa una volante della Polizia

Ieri sera, dopo le 21, giunge alla Centrale Operativa di Ivrea la richiesta di aiuto di un 56enne italiano: l’uomo è allettato per dei forti dolori alla schiena e non è in grado di recarsi autonomamente presso il servizio di guardia medica per ritirare l’impegnativa necessaria per l’acquisto di un farmaco di cui ha urgente necessità.

L’uomo, tra le lacrime, riferisce di aver anche provato a prenotare un taxi ma di non essere stato fortunato. L’operatore Radio della Polizia di Stato, appurato col servizio guardia medica che alcune pastiglie del farmaco in questione erano in giacenza anche da loro, e che avrebbero potuto agevolmente fornirle, ha dunque inviato una pattuglia.

Gli agenti si sono occupati di ritirare e consegnare tempestivamente all’ammalato le pastiglie, di modo che potesse iniziare subito la terapia.