Grugliasco piange Silvio Fasson, a 101 anni il socio più anziano della Usd Pro Grugliasco

È mancato a 101 anni Silvio Fasson che l'anno scorso aveva stappato le bottiglie e tagliato la torta per il suo secolo di vita. Il più anziano socio dell’Usd Pro Grugliasco, la storica società di bocce di via Leonardo da Vinci. E dove lui è socio ormai dalla prima metà del secolo scorso.

Fasson era nato il 6 febbraio 1920, a Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova e risiedeva a Grugliasco, in viale Gramsci, ormai da una vita. Da giovane ha fondato l’omonima falegnameria Fasson in via Spanna, dove ha lavorato fino alla pensione e poi chiudendola.