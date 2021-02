Lite e una precedente denuncia costringono la Polizia ad intervenire: una persona arrestata per possesso di droga

una persona arrestata dalla Polizia per possesso di droga

Litigi e un procedimento penale in atto: una situazione di conflittualità pregressa per cui era stato richiesto l’intervento degli agenti del Commissariato Centro per consentire alla parte offesa di recuperare i propri beni nell’alloggio condiviso.

Entrambi hanno 27 anni, il titolare dell’appartamento aveva forse dimenticato l’appuntamento per il trasloco: al momento dell’ingresso gli operatorio lo trovano in evidente stato di alterazione psicofisica.

Dalla sua stanza proveniva un forte odore di marijuana. Quando si spostano in camera da letto trovano, in bella mostra su un tavolo, un frammento solido di hashish e due barattoli in vetro con della marijuana all’interno. Perquisendo a questo punto la stanza hanno rinvenuto anche un bilancino elettronico di precisione e materiale vario utile al confezionamento.

Gli accertamenti tecnici condotti sul telefonino del ventisettenne hanno fatto emergere come lo stesso gestisse in prima persona un rilevante giro di affari legato al mondo degli stupefacenti. La sua condotta era certamente agevolata dal fatto di agire direttamente dal proprio domicilio (mediante l’utilizzo di applicazioni per lo scambio di messaggi istantanei che fanno riferimento a “fumo”, “amnesia” e “ketamina”) e dal poter contare su un “portafoglio clienti” fidato, discreto, abituale.

Lo stupefacente sequestrato ammonta a circa 50 grammi: il giovane, che ha precedenti per reati contro la persona, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.